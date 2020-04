Lega Serie A furiosa: 14 giugno ultima data per la ripresa! Spadafora male

Lega Serie A furiosa e sorpresa per le ultime decisioni politiche. Le recenti parole del Ministro Spadafora sembrano aver inasprito ulteriormente i rapporti e ora il 14 giugno sembra la deadline per la ripresa. Di seguito le ultime novità riportate dall’ANSA

RIPRESA DIFFICILE – Dopo il nuovo DPCM e il consiglio informale della Lega Serie A, è emersa delusione per la mancanza di date per la ripresa del calcio. Allo stesso tempo, le squadre chiedono almeno 4 settimane per effettuare la preparazione fisica. La data ultima che filtra per la ripresa è quindi il 14 giugno. La Lega è convinta che sia stato disatteso l’accordo politico raggiunto nei giorni scorsi: erano state chieste 2 date, una per ricominciare gli allenamenti e l’altra per la ripresa del campionato. Stupore anche tra i dirigenti dei club per le dichiarazioni di Spadafora e la possibilità che non arrivi l’ultima rata dei pagamenti delle pay-tv.