Chiesa: “Preferito? Ronaldo il Fenomeno. Inter 2010? Meglio il Milan”

Chiesa ha risposto alle domande dei tifosi su Instagram in un Q&A. L’attaccante, che piace ai nerazzurri, sottolinea i calciatori a cui è più legato, nominando per primo Ronaldo il Fenomeno. Allo stesso tempo, però, ammette di preferire il Milan di Shevchenko all’Inter del Triplete

AMMIRAZIONE PER IL FENOMENO – Federico Chiesa ha risposto a diverse domande su Instagram: «Giocatore Preferito? Ronaldo il Fenomeno, Kakà e Shevchenko. Coro preferito? Quando scendono in campo i ragazzi… Il tuo gol più bello? A San Siro contro il Milan nel 2018. Come ti stai allenando? Nella chat di gruppo il prof insieme al mister invia ogni giorno una scheda di allenamenti – dice Chiesa -. Calciatore migliore della storia? Ronaldo il Fenomeno. Perché il numero 25? Era il primo disponibile nella lista. Inter del Triplete o Milan di Shevchenko? Milan di Sheva».