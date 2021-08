Attys lascia l’Inter in prestito, il suo futuro sarà nel campionato croato

Attys, centrocampista classe 2001, lascia l’Inter e passa al club croato Sibenik a titolo temporaneo. A riportarlo è il giornalista di “Sportitalia” Gianluigi Longari.

ESPERIENZA CROATA – Christopher Attys, dopo l’ultima stagione in prestito alla SPAL, è pronto a iniziare una nuova avventura, questa volta in Croazia. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, il giovane centrocampista classe 2001 passa in prestito con diritto di riscatto al Sibenik, squadra militante nella Serie A croata.

Fonte: Twitter – Gianluigi Longari