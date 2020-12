Asamoah, ritorno al passato? La possibile destinazione dell’ex Inter – SM

Kwadwo Asamoah Inter-Udinese

Kwadwo Asamoah è attualmente svincolato, dopo aver rescisso il contratto che lo legava all’Inter. Tuttavia “Sportmediaset” ipotizza un ritorno al passato per il ghanese.

TRICOLORE – Kwadwo Asamoah ha da poco 32 anni (compiuti proprio ieri) ed è in Italia da dodici. In Serie A ha 270 presenze con le maglie di Udinese, Juventus e Inter, ed ha pure sei titoli tricolore in bacheca. I tre club sono anche gli unici tre con cui Asamoah abbia giocato nella sua carriera da professionista. L’ultimo anno in nerazzurro è da dimenticare, appena 11 presenze in attesa di risolvere i problemi al ginocchio. Oggi il ghanese è svincolato, in attesa di offerte per una destinazione dove rimettersi in gioco. E nel suo immediato futuro potrebbe esserci non solo il Belpaese, ma sembra il bianconero. “Sportmediaset” riporta infatti un interesse consolidato dell’Udinese per riportare Asamoah alle origini della sua carriera.