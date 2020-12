Manicone: “Inter, ripercussioni in campionato? No, ecco perché”

L’Inter è fuori dalla Champions League, ma l’ex Antonio Manicone esclude ripercussioni. Ecco le sue parole ai microfoni di “TMW Radio”.

DELUSIONE – Antonio Manicone ha giocato con l’Inter, vincendo pure la Coppa UEFA del 1993/94. Ecco perché l’ex centrocampista non riesce a nascondere i sentimenti di ieri sera: «Non ho visto niente ieri, che ha fatto l’Inter? (ride, ndr) C’è delusione da parte di tutti, dei tifosi, degli addetti ai lavori, dei giocatori. Perché uscire così, com’era già successo, fa ancora una volta male. Poi contro lo Shakhtar, che nell’ultima trasferta a Monchengladbach ne aveva presi quattro. Quindi dal punto di vista difensivo non era così formidabile. Personalmente mi sono trovato in questa situazione, ed è difficile anche da fuori commentare un risultato così».

EFFETTI – Tuttavia Manicone esclude che l’eliminazione europea possa avere strascichi in Serie A. Le sue parole: «Ripercussione in campionato? Secondo me. Rimane la grande delusione di essere usciti dall’Europa, ma secondo me no. Anche perché una settimana fa parlavamo di grande Inter, con grande mentalità. Il problema però è arrivato alla fine, quando doveva chiudere la partita. Bisogna imparare dagli errori, anche se siamo tutti gli anni a dire questo. Secondo me non avrà nessuna ripercussione. Anzi, col tipo di gioco che vuole Antonio Conte, coi tipi di allenamento che fa lui, riuscirà ad automatizzare ancora meglio certi schemi. Però è normale che deve chiarire alcune situazioni di alcuni giocatori per compattare ancora di più il gruppo e lasciarsi alle spalle questo brutto momento».