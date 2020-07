Arsenal, Arteta spera: “Aubameyang, quando lo guardo e parlo con lui…”

Intervistato dopo la vittoria contro il Manchester City nella semifinale di FA Cup, Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante accostato all’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez

CONVINZIONE – Queste le parole di Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, riportate dal sito di Sky Sports sul futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante accostato all’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez. «I momenti belli e belli, sono sempre migliori di quelli cattivi. Come vi ho detto, il modo in cui lo guardo quando parlo con lui, sembra abbastanza convinto. Ma ovviamente se riesce a vedere che la vittoria e la direzione che stiamo prendendo è quella giusta, penso che sarà più positivo al riguardo, sì. Speriamo che questo lo aiuterà ad essere più convinto che stiamo andando nella giusta direzione».