Roma-Inter, i 24 convocati di Fonseca: confermata assenza Zaniolo

Roma-Inter, partita valida per la 34esima giornata di Serie A, si giocherà stasera alle ore 21.45: di seguito i convocati dell’allenatore Paulo Fonseca

CONVOCAZIONI – Questi i 24 giocatori convocati dall’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, per Roma-Inter, partita valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, in programma stasera alle 21.45. A seguire l’elenco completo, dove risulta assente Nicolò Zaniolo:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.