Lautaro Martinez Barcellona, decisione presa e comunicata all’Inter – AS

Lautaro Martinez avrebbe deciso riguardo il suo futuro, diviso tra Inter e Barcellona, e lo avrebbe comunicato al club nerazzurro

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di As, Lautaro Martinez avrebbe deciso di rimandare di un anno il suo trasferimento dall’Inter al Barcellona. Lo avrebbero confermato al quotidiano spagnolo fonti vicine all’attaccante argentino. Inoltre le stesse avrebbero aggiunto che il giocatore avrebbe rifiutato altre offerte proprio perché intenzionato a vestire solo la maglia blaugrana. Il centravanti sarebbe quindi molto grato alla società catalana per lo sforzo che starebbe facendo e sarebbe anche consapevole del fatto che la squadra meneghina non accetterebbe alcuno scambio. Con quest’ultima avrebbe avuto diversi faccia a faccia, in cui avrebbe comunicato di voler lasciare la compagine, nonostante Beppe Marotta neghi questo. Allo stesso tempo le fonti affermerebbero che l’Inter è stata la scelta migliore a livello professionale.