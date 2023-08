Arnautovic, l’Inter avvia i primi contatti. Ma il piano è più ampio – Sky

Inizia a prendere piede la pista Arnautovic per l’Inter. Su Sky Sport 24 informano sulla situazione e sul piano nerazzurro che coinvolge anche altri nomi.

PROGETTO – Un nuovo attaccante viene accostato all’Inter: adesso è il turno dell’ex Marko Arnautovic. Luca Marchetti, nell’edizione “Calcio Mercato” di Sky Sport 24, aggiorna sulla situazione: «La novità di oggi è l’inserimento di un nuovo nome, sebbene in un discorso di strategie: quello di Arnautovic. È un giocatore che interesse ed è un’idea dell’Inter. C’è già stato un primo contatto. Peraltro questo interessamento ha portato a un presa di posizione del suo procuratore. Recentemente ha detto che vorrebbe avere la possibilità di giocare in un top club. L’offerta dell’Inter non so neanche se c’è stata e se c’è stata il Bologna non l’ha presa in considerazione. Però l’idea non è quella di prendere Arnautovic e basta. Sarebbe quella di prendere lui e provare a trovare una sistemazione negli ultimi giorni di mercato a Joaquin Correa e impreziosire il reparto offensivo magari con Folarin Balogun, l’ investimento del futuro. Per avere un reparto offensivo più omogeneo. Balogun-Aranutovic potrebbe essere una strada. Rimane anche solo la pista Balogun o alternative come Beto Betuncal e Mehdi Taremi per i quali ci sono stati dei contatti e l’Inter già conosce i prezzi e l’ordine di grandezza. Però è evidente che l’Inter in questo momento sta cercando di capire qual è la strada giusta per regalare a Inzaghi il pacchetto offensivo più equilibrato possibile. Con un mix di esperienza, caratteristiche tecniche e con un occhio chiaramente alla spesa».