Arnautovic, finalmente! Intenzione Inter chiara per l’attacco – TS

Arnautovic torna al gol e lo fa aprendo Genoa-Inter, anche se purtroppo non serve per portare a casa i tre punti. La prestazione dell’austriaco è però confortante e per Tuttosport è utile anche in chiave mercato.

SBLOCCATO – Marko Arnautovic in Serie A non segnava dallo scorso 4 giugno. Era l’ultima giornata della Serie A 2022-2023, col Bologna andò a segno in casa del Lecce in una vittoria per 1-2. Lì firmò il suo decimo gol in campionato, mentre in Genoa-Inter ieri sera è arrivato solo il suo primo in questo campionato. Secondo stagionale, dopo quello in Champions League sempre in trasferta a Lisbona col Benfica. Arnautovic però inizia a dare segnali e lo fa proprio nel momento più necessario, quello dell’assenza di Lautaro Martinez. L’Inter, scrive Tuttosport, già prima della partita aveva manifestato l’intenzione di non intervenire sul mercato a gennaio in attacco, fidandosi di lui dopo che a rivolerlo era stato Piero Ausilio. E, dopo il grande assist per Nicolò Barella sabato scorso col Lecce, è arrivata una prova discreta. Ancora nulla di eccezionale, ma Arnautovic si candida a prima alternativa per la seconda parte di stagione. Con la necessità di dare continuità già da Inter-Verona, dove può tornare il Toro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna