Dimarco e Lautaro Martinez, per l’Inter arrivano i rinforzi! Obiettivo chiaro – TS

Dimarco e Lautaro Martinez ieri erano in tribuna per Genoa-Inter, non potendo giocare in quanto infortunati. Ora però vogliono tornare in campo: da Tuttosport le indicazioni sul rientro.

ASSENZA FINITA – Federico Dimarco e Lautaro Martinez volevano bruciare le tappe ed esserci già per Genoa-Inter, ma la partita di ieri arrivava troppo presto. Entrambi reduci da infortuni muscolari la scorsa settimana, si sono uniti all’ultimo al gruppo al Ferraris e hanno seguito la partita dagli spalti. Nei prossimi giorni, anticipa Tuttosport, il rientro a pieno regime in allenamento e la possibilità così di essere convocati per l’esordio del 2024. Ossia Inter-Verona, ultima del girone d’andata sabato prossimo alle 12.30. Con il ritorno di Dimarco e Lautaro Martinez Simone Inzaghi vedrebbe finire l’emergenza, visto che l’unico indisponibile rimarrebbe Juan Guillermo Cuadrado out per tre mesi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna