Giaccherini: «Inter stanca. Quella di due settimane fa avrebbe vinto!»

Emanuele Giaccherini espone la propria visione su Genoa-Inter, terminata con un pareggio. Di seguito l’analisi della prestazione delle due squadre.

COLPE – Emanuele Giaccherini spiega cosa non ha funzionato nell’Inter scesa in campo a Marassi contro il Genoa. Così l’ex calciatore, ospite nel salotto di Dazn: «Ho visto l’Inter un po’ stanca stasera. Contro il Genoa era una partita fisica, fatta di duelli e di momenti, e si è visto che alcuni giocatori erano in riserva. I nerazzurri hanno retto bene, poi c’è stato l’errore di Sommer, però prima era andata in vantaggio. Il Genoa ha fatto una grandissima ma a mio avviso l’Inter di due settimane fa questa partita l’avrebbe vinta. Stasera l’Inter ha creato molto meno rispetto a Lecce. Anche se ci fosse stato Lautaro Martinez in campo sarebbero arrivate poche palle in area. Le parole di Acerbi? Secondo me sono anche per non dare per scontato che l’Inter vincerà il campionato con 15 punti di vantaggio. Anche per togliersi un po’ il peso e darlo alla Juventus. Le due squadre si rimbalzano un po’, ma a mio avviso è l’Inter quella più forte. Sommer? Il gol preso era anche un po’ colpa sua. Mancava un minuto alla fine del primo tempo. Se l’Inter fosse andato all’intervallo sull’1-0 forse staremmo parlando di un’altra vittoria nerazzurra».