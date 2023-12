Parolo: «Inter, tra vincere o non lo scudetto la differenza la fa uno!»

L’Inter non è andata oltre l’1-1 sul campo del Genoa, chiudendo il suo 2023 non come avrebbe voluto. Secondo Parolo, alla squadra di Inzaghi è mancato soprattutto Lautaro Martinez che diventa la vera variabile scudetto: di seguito le sue parole a DAZN

ALLARME – L’Inter di Simone Inzaghi non è passata sul campo del Genoa frenando la sua corsa scudetto con un pareggio. Secondo Marco Parolo, Lautaro Martinez avrebbe cambiato le sorti del match: «Avesse avuto un Lautaro Martinez avrebbe vinto la partita, tra vincere e non vincere lo scudetto la differenza la fa Lautaro. Lui se le va a creare le situazioni, contro il Lecce l’Inter ha creato di più ma gli attaccanti non hanno segnato. Io dico solo che questo è uno specchio che dice che se l’Inter dovesse perdere Lautaro per un mese avrebbe un problema. Può essere un campanello d’allarme se Lautaro manca per tanto tempo. Arnautovic ha fatto il suo gol ma non è un goleador, Thuram è un po’ stanco e ha fatto fatica».