Almada nome nuovo per il reparto offensivo dell’Inter! Dalla Spagna sicuri

Thiago Almada è il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter. Secondo quanto riportato da MARCA l’argentino è un giocatore che piace ai nerazzurri, anche se non sono gli unici in Serie A.

NOME NUOVO – Thiago Almada è stato al centro di diverse voci di mercato nel corso dell’ultima sessione di mercato, soprattutto dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina in Qatar (chiamato da Lionel Scaloni per sostituire l’infortunato Joaquin Correa). Il centrocampista offensivo dell’Atlanta United piace anche all’Inter, ma è seguito anche da Napoli, Milan e altre squadre spagnole. Secondo i colleghi iberici, il calciatore piace anche ai nerazzurri per rinforzare il reparto offensivo.

Fonte: MARCA