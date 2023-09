Biasin: «Errore Inzaghi? Uno in Sassuolo-Inter! Ma altra verità»

Biasin ritorna su Sassuolo-Inter e le critiche rivolte a Simone Inzaghi riguardo la formazione e la stanchezza della squadra, e dagli studi di Cronache di Spogliatoio individua due problemi.

DUE PROBLEMI – Secondo il collega Fabrizio Biasin, in Sassuolo-Inter ci sono stati due problemi in particolare: «Quello dell’Inter non può e non deve essere stato un problema fisico. Anche Inzaghi ha sbagliato qualcosa, per carità. Io per esempio non avrei tolto Thuram perché devi sempre avere un punto di riferimento in attacco. Però è facile il giorno dopo dire che ha sbagliato. La verità è che quando Calhanoglu abbassa un po’ il livello lui, è un problema per tutta la squadra».