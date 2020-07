Alaba sul rinnovo: “Colloqui in corso ma ora penso ad altro”. Inter avvisata

Alaba – difensore del Bayern Monaco -, intervenuto a margine di un evento di sponsorizzazione come riportato da Sky Sport Austria, dribbla le voci di mercato ma non nasconde il “problema” contrattuale. L’Inter resta alla finestra

RINNOVO CONGELATO – Il grande obiettivo di mercato dell’Inter potrebbe essere David Alaba, dietro. Un jolly difensivo in grado di giocare sia da esterno mancino a tutta fascia sia da terzo sinistro nella difesa a tre. L’occasione di mercato verrebbe fornita dal contratto in scadenza con il Bayern Monaco, che al momento non sembra aver convinto del tutto il classe ’92 austriaco. Proprio Alaba conferma che la negoziazione si trova in una fase di stand-by, o meglio, che la fumata bianca non è ancora in arrivo: «I colloqui per il rinnovo sono in corso. Ma in questo momento non sono così coinvolto perché voglio concentrarmi completamente sull’obiettivo Champions League. Pertanto sto impiegando tutta la mia attenzione su questo». Alaba in un certo senso conferma indirettamente i rumor delle ultime ore che lo vedono insoddisfatto della proposta contrattuale del Bayern. Pretende un ingaggio più alto, altrimenti valuterà la pista estera. L’Inter c’è ma è defilatissima, infatti oggi non c’è una trattativa. In attesa della Champions del Bayern… Perché Alaba vuole la Champions, da protagonista.