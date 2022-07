Akanji piace seriamente all’Inter! Il Borussia Dortmund fissa il prezzo – SM

Akanji è il nome nuovo per la difesa dell’Inter e soprattutto per il dopo Milan Skriniar, sempre più vicino al PSG. Il Borussia Dortmund fissa il prezzo.

NUOVO DIFENSORE – Trova conferme l’apprezzamento della dirigenza interista per Manuel Akanji. Il difensore del Borussia Dortmund è nella lista dei nomi come possibili sostituti di Milan Skriniar ma viene dopo Gleison Bremer e Milenkovic, che piace però anche a Juventus e Inter. I tedeschi valutano il 26enne svizzero 30 milioni di euro, che però è in scadenza 2023.

Fonte: Sportmediaset