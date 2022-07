Onana lascia l’allenamento di Olbia (con Lukaku): inizia l’avventura all’Inter – SM

Onana in questi giorni di vacanza in Sardegna si è comunque allenato in compagnia del nuovo compagno all’Inter, Romelu Lukaku.

VACANZE FINITE – André Onana è pronto a iniziare questa sua nuova avventura all’Inter. In vacanza in Sardegna con l’amico Romelu Lukaku, secondo quanto riportato da Sportmediaset il nuovo portiere nerazzurro ha lasciato Olbia e dunque anche il nuovo compagno all’Inter per dirigersi a Milano, dove domani inizierà il ritiro ad Appiano Gentile e conoscerà i suoi nuovi compagni. Romelu Lukaku, invece, resterà lì ancora per qualche giorno, ma presto sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi. L’attaccante belga ha anticipato ulteriormente il suo arrivo a Milano a venerdì 8, quando riabbraccerà di nuovo la Pinetina.