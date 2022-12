Agresti: «L’Inter a gennaio proverà a sistemare qualcosa! Occhio 2 uscite»

Il mercato di gennaio si avvicina con l’Inter che potrebbe puntellare qualcosina per rendere ancor più competitiva la rosa di Simone Inzaghi. Lo riporta Agresti, ma tanto dipenderà da due uscite

SVILUPPI − In collegamento su Radio Radio, Stefano Agresti si è concentrato sul mercato dei nerazzurri: «La situazione societaria rimane una questione ancora piuttosto aperta. Ad oggi non ci sono novità, chiaro che di fronte ad un’offerta adeguata Zhang venderebbe. Mercato? L’Inter a gennaio proverà a sistemare qualcosa, c’è da capire gli sviluppi in uscita. Potrebbe vendere Gosens ma da capire se ci riuscirà. Se a centrocampo dovesse uscire Gagliardini, anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto il prossimo 30 giugno 2023, magari l’Inter qualcosa lì farebbe. Ma deve riorganizzare in primis la difesa perché ha due giocatori in scadenza di contratto, Skriniar e de Vrij. E quindi deve muoversi con grande attenzione, all’Inter è stato offerto Smalling».