Dumfries: «Reazione da rosso? Avevo le mie ragioni! Orgoglio Olanda»

Dumfries ha spiegato brevemente cos’è successo al termine di Olanda-Argentina con la sua espulsione (vedi articolo). Poi ha concluso parlando dell’orgoglio Orange

DELUSO MA ORGOGLIOSO − Denzel Dumfries dopo l’eliminazione dell’Olanda dal Mondiale: «Hai la sensazione che sia nata una favola, ma finisce con una delusione. Tutti hanno mantenuto le promesse. Può succedere perdere ai rigori. Ci siamo allenati, ma ovviamente non può mai essere la stessa cosa. Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno osato e si sono presi la responsabilità. Rosso? Olanda-Argentina è sempre una partita accesa. Ci si provoca a vicenda. Non mi piace puntare il dito contro gli altri giocatori, ma avevo le mie ragioni. Non so se è intelligente ma è accaduto qualcosa che mi ha fatto reagire. Bisogna essere sempre una squadra e tornare a casa a testa alta. Siamo orgogliosi, siamo orgogliosi di rappresentare i Paesi Bassi e abbiamo combattuto come leoni fino all’ultimo respiro». Le sue parole a Voetbal International.