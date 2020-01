Acuna-Inter in discesa? Mal di pancia allo Sporting Lisbona: due motivi

Acuna è tra le opzioni dell’Inter per la fascia sinistra (vedi differenze con Marcos Alonso). A Bola riporta dettagli interessanti sulla situazione del calciatore con lo Sporting Lisbona. L’esterno sembra in rotta con il suo attuale club, reo di non aver mantenuto le promesse fatte. Ecco le ultime novità

ROTTURA IN VISTA? – L’operazione Marcos Acuna per l’Inter potrebbe essere più semplice a causa della situazione del centrocampista allo Sporting Lisbona. L’esterno è decisamente insoddisfatto per due motivi principali: il club gli ha negato l’addio, rifiutando tutte le offerte. Soprattutto lo Sporting non ha mantenuto la promesse di rinnovo e adeguamento del contratto. L’affare per i nerazzurri sarà in discesa o ci sarà comunque da lottare per arrivare al calciatore?