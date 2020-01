Pinamonti bloccato, obbligo Inter. Fiorentina prova: domani Cutrone?

Pinamonti non sta riuscendo a incidere con la maglia del Genoa, ma il suo futuro potrebbe essere in rossoblù fino a fine stagione. L’attaccante piaceva alla Fiorentina, ma per questioni contrattuali con l’Inter difficilmente partirà. Di seguito gli ultimi risvolti sul mercato con Cutrone protagonista

GIRO DI ATTACCANTI – Si parla molto del possibile addio di Andrea Pinamonti al Genoa, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. In realtà, il calciatore potrebbe restare in rossoblù: il club è “obbligato” a riscatto dall’Inter a fine anno. La Fiorentina aveva puntato il calciatore, ma, secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, ora è forte su Cutrone. L’operazione per l’ex Milan potrebbe addirittura concludersi domani.