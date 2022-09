Acerbi sarà dell’Inter: agente già in sede! Dettagli e cifre dell’affare – SI

Acerbi è pronto a vestire la maglia dell’Inter. Simone Inzaghi accontentato dalla società che ha dato l’OK per l’affare (vedi QUI). Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’agente è arrivato in questi minuti in sede per definire l’accordo.

SI CHIUDE – Francesco Acerbi ancora poco e sarà un giocatore dell’Inter. Affare in chiusura con la Lazio. Il calciatore, secondo quanto riportato da Sportitalia, è pronto a lasciare il club biancoceleste con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Agente del giocatore (Andrea Pastorello fratello di Federico, ndr) in Viale della Liberazione per definire l’affare.