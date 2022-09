De Vrij: «Critiche in difesa? Problema di tutti! Lukaku importante. Derby…»

De Vrij a due giorni dalla sfida importantissima tra Inter e Milan su Sportmediaset ha parlato dell’importanza della sfida, ma ha anche risposto alle critiche rivolte al reparto difensivo e del ritorno di Romelu Lukaku.

DERBY VICINO – Stefan de Vrij intervistato su Sportmediaset ha parlato così: «Era molto importante riprenderci dopo la sconfitta con la Lazio e tornare a vincere, era quello che volevamo. Sarà una partita importantissima sull’aspetto fisico per la classifica e per i tifosi. È una partita molto sentita. Siamo dispiaciuti per com’è finita l’anno scorso, però ormai è passato. Critiche in difesa? Non dobbiamo guardare il reparto, la fase difensiva non riguarda solo i difensori e il portiere, si fa da squadra. Per noi è importante che Lukaku sia tornato, è un giocatore fortissimo. È stato importante per la squadra e lo sarà anche quest’anno. Peccato che non ci sarà nel derby. Inter favorita? Dobbiamo pensare a noi stessi, quello che dicono fuori dal campo non ci interessa. Dobbiamo lavorare, migliorare e continuare a vincere».