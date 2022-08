Acerbi o niente, l’Inter al bivio: Zhang dice no! Con la Lazio già fatta − SM

Acerbi all’Inter manca soltanto l’OK di Zhang che al momento non arriva. Operazione definita con giocatore e Lazio ma manca la fumata bianca. Lo scenario

O LUI O NIENTE − Miceli fa il punto sulla situazione Acerbi: «Francesco Acerbi? Nella migliore delle ipotesi slitta, nella peggiore salta. È un operazione low cost perché arriverebbe con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro. Ci sarebbe anche un accordo totale tra l’Inter e il giocatore. Manca solo l’OK di Steven Zhang, motivo: perché non si vuole aumentare il monte ingaggi. In nerazzurro prenderebbe 1,2 milioni. O l’Inter fa Acerbi oppure non arriva nessuno».