Vieri: «Lukaku un carrarmato, ora fa fatica! Inzaghi? Se perdi critiche»

Vieri si è espresso sull’infortunio di Lukaku, che dovrà stare fuori qualche settimana (vedi articolo). Il belga non è però l’unico problema per Inzaghi, che secondo l’ex attaccante deve gestire le critiche.

DA RITROVARE – Il “grande infortunato” di giornata è uno dei temi caldi per Christian Vieri alla Bobo TV: «Romelu Lukaku sposta, in Italia fa la differenza. Ma deve faticare tutti i giorni e tutte le settimane, perché è un carrarmato. Se fa fatica durante gli allenamenti poi in partita fa fatica. Con Antonio Conte era immarcabile, livello fisico straripante. Serve che stia bene fisicamente. Lo stato di forma dell’Inter? Tutta la squadra è indietro a livello fisico. Ci sono un po’ di critiche per Simone Inzaghi per aver levato Denzel Dumfries, che venerdì era uno dei migliori. Poi il fatto che ha giocato Roberto Gagliardini su Sergej Milinkovic-Savic. Se vinci non succede niente, se perdi arrivano le critiche».