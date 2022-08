Minotti: «Acerbi giusto per l’Inter. Zhang? Spero non stop da malumore»

Minotti ha un timore relativo allo stop su Acerbi, con Zhang che ha bloccato l’arrivo del difensore in uscita dalla Lazio (vedi articolo). L’ex difensore si augura che l’Inter non si faccia condizionare da situazioni esterne.

IL PERICOLO – Ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Lorenzo Minotti ha un dubbio: «Io credo che Francesco Acerbi sarebbe un profilo giusto per l’Inter. L’ho detto diverse volte, anche parecchio tempo fa. Che oggi Steven Zhang dica che è una questione economica mi sembra un po’ esagerato: non può tirarlo fuori adesso che la trattativa è praticamente chiusa. Non vorrei che si faccia condizionare troppo da una sorta di malumore che gira fra i tifosi per dei comportamenti che vengono attribuiti. Spero proprio di no, perché non sarebbe logico».