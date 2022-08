Prima Pagina IN Edicola: Lukaku ne salta sei! Oggi all’Inter rilancio per due

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku ne salta sei. L’Inter non avrà il belga nel derby e col Bayern. Oggi tre big in campo. Distrazione per Romelu, torna a ottobre: Dzeko con la Cremonese. Inzaghi pronto a rilanciare Calhanoglu e Gosens: si complica l’arrivo di Acerbi.

TUTTOSPORT

Acerbi: no di Zhang! Ahi Lukaku. Inter fra Cremonese e guai. Il presidente blocca l’arrivo del difensore: Inzaghi spiazzato. Il belga torna dopo la sosta.