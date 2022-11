Acerbi, Inzaghi spinge per il riscatto dalla Lazio! La strategia dell’Inter – TS

Francesco Acerbi si sta ritagliando sempre più spazio nell’Inter di Inzaghi tanto che, secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro sta spingendo per il riscatto del cartellino del difensore dalla Lazio

RISCATTO – Francesco Acerbi dovrà far parte dell’Inter del futuro. Secondo Tuttosport, Inzaghi si è speso personalmente con i i dirigenti nerazzurri per portare a termine il riscatto del cartellino del difensore dalla Lazio, quantificato dai due club per circa 4 milioni. L’Inter spera di ottenere uno sconto, facendo leva sul fatto che i rapporti del centrale con la tifoseria biancoceleste lo rendono di fatto un ex a tutti gli effetti. Il club nerazzurro farà la stessa cosa con lo stesso Acerbi: il difensore ha firmato con la Lazio un contratto da 2,6 milioni fino al 2025. È possibile, secondo il quotidiano, che l’Inter possa offrirgli un contratto più lungo “spalmando” il fisso ed inserendo dei bonus basati sul rendimento

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino