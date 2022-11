Ordine: «Errori arbitrali? Quello certo è in Fiorentina-Inter. Contro la Juventus…»

Ordine esprime la sua opinione sul destino della Serie A e su alcune partite che hanno l’Inter come protagonista. Nel corso del suo intervento a “Pressing”, il giornalista ha da ridire sulla decisione arbitrale che ha sfavorito la Fiorentina nel match contro i nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Italia Uno.

INFERIORITÀ NUMERICA – Franco Ordine ha da ridire su una decisione arbitrale nel match giocato dall’Inter a Firenze. Parlando nello studio di “Pressing”, il giornalista afferma: «Gli errori arbitrali in questa prima parte di campionato? Quello di Fiorentina-Inter è l’unico danno accertato. I nerazzurri dovevano finire la partita in inferiorità numerica. Il campionato si decide a gennaio. Se il Napoli fa come con l’Atalanta e il Milan, al ritorno dalla sosta abbiamo chiuso lo scudetto (vedi articolo). Se i nerazzurri nel primo tempo a Torino non si divorano tre palle gol clamorose, la partita non finisce a favore della Juventus». Con uno sguardo al futuro e al recente passato dell’Inter, Ordine conclude il suo intervento nella trasmissione di Italia Uno.