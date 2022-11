Skriniar ma non solo, l’Inter pensa a un altro rinnovo in difesa – CdS

Skriniar è il principale rinnovo che l’Inter vuole portare a termine in questo periodo di sosta (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa poi un altro nome di un giocatore che la società vuole trattenere oltre il 30 giugno.

PERMANENZA DOPPIA? – L’Inter ha da risolvere la questione Milan Skriniar in tempi brevi, vista la scadenza al 30 giugno. Sono però tanti i giocatori che hanno pochi mesi residui di contratto, su cui ora la società inizierà a valutare se trattenerli o meno. Il Corriere dello Sport fa un nome: Matteo Darmian, per il quale si va verso il rinnovo. Alla sua terza stagione all’Inter, come Skriniar ha un accordo sino al termine della stagione in corso. Anche per lui se ne parlerà in queste settimane.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno