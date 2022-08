Acerbi, intesa tra Inter e Lazio per la formula: una distanza da colmare – CdS

L’Inter ha trovato una base di intesa con la Lazio per la formula del trasferimento di Francesco Acerbi. Come sottolineato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, resta da limare solo qualche dettaglio, ma la distanza è minima.

TUTTO PRONTO – L’Inter in attesa di altri sviluppi legati ad altri difensori, intanto ha già messo in piedi l’operazione Francesco Acerbi con la Lazio. Venerdì, Pastorello ha incontrato Lotito su mandato del club nerazzurro, ottenendo il via libera definitivo alla formula desiderata dall’Inter: prestito con diritto di riscatto. Manca solo l’intesa sui numeri, ma è minima: l’Inter punta a scendere almeno a 500mila euro per quanto riguarda il pagamento dell’ingaggio. Lotito, inoltre, vorrebbe fissare attorno i quattro milioni la cifra dell’eventuale riscatto, mentre l’Inter punta ad abbassare qualcosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno