VIDEO – Sassuolo-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Lecce, anticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



EUROGOL – Sassuolo-Lecce 1-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Dopo aver rinnovato mercoledì fino al 2027, praticamente a vita, Domenico Berardi dà anche il primo successo stagionale al Sassuolo. È l’attaccante calabrese a firmare l’unico gol della partita contro il Lecce, che invece rimane a zero punti. Eppure poco dopo la mezz’ora potrebbero passare proprio i giallorossi, con Assan Ceesay che sfrutta uno scivolone di Gian Marco Ferrari e con un tiro deviato sfiora la traversa. Al 40′ conclusione di Georgios Kyriakopoulos, ancora una volta schierato nel tridente d’attacco, e Wladimiro Falcone mette in corner. Dalla bandierina Maxime Lopez crossa e su rinvio di Federico Baschirotto Berardi calcia al volo trovando il jolly: 1-0, fantastico. Lo stesso Falcone, prima dell’intervallo, salva su Matheus Henrique. Ripresa senza particolari occasioni, a parte una punizione di Thorir Helgason che finisce di poco distante dai pali della porta difesa da Andrea Consigli. Per il Sassuolo, dopo il KO in Coppa Italia col Modena e i tanti regali alla Juventus, è il primo sorriso della stagione, mentre il Lecce perde la terza su tre.

Video con gli highlights di Sassuolo-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.