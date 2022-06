Acerbi, Inter meno interessata: ora ci (ri)pensa il Milan. Altro che Bremer

Acerbi è in uscita dalla Lazio e valuta diverse offerte di mercato. L’Inter segue la vicenda, anche se non si è mai interessata particolarmente al giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha già avviato i contatti con il giocatore.

IN DIFESA – Francesco Acerbi è il “nuovo” nome concreto per la difesa del Milan, dopo aver perso ufficialmente Botman. Secondo quanto svelato da Sky, la dirigenza rossonera ha già avviato i contatti con l’agente del giocatore, Federico Pastorello. L’Inter in passato ha valutato la possibilità di ingaggiare il giocatore, pupillo di Simone Inzaghi sin di tempi della Lazio, ma la dirigenza non ha mai intensificato i contatti. Per il Milan, dunque, si allontana la pista legata a Gleison Bremer, che invece ha un accordo di massima con l’Inter e attende l’OK definitivo.

Fonte: Sky Sport