De Grandis: «Quest’anno Inter migliore di quella dello scudetto! Vi spiego»

De Grandis dagli studi di Sky Sport spiega le differenze tra l’Inter attuale, allenata da Simone Inzaghi e quella del passato, compresa quella dell’ultimo scudetto.

DIFFERENZE – Stefano De Grandis su Sky elogia il gioco dell’Inter quest’anno, meno fisica però rispetto il passato: «All’Inter quest’anno non è mancata la capacità di essere brillante, anzi, perché l’Inter di quest’anno ha giocato meglio di quella dello scudetto, però non ha chiuso delle partite che doveva chiudere. Se avesse avuto un colosso come Romelu Lukaku nel momento in cui gli altri ti attaccano per rimontare, tu puoi sfruttare quei cinquanta metri di campo, quindi la fisicità è importante. Proprio dal punto di vista della stazza l’Inter di quest’anno è diversa rispetto quella di José Mourinho e di Roberto Mancini: prima c’erano Vieira, Cruz, Samuel, Lucio, c’era questa forza fisica. La squadra intanto vinceva dal punto di vista dei centimetri, poi anche dal punto di vista della tecnica».