VIDEO – Verona-Spezia 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Spezia, match della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



DILAGANTE – Verona-Spezia 4-0 nella settima giornata di Serie A. Il Verona è completamente cambiato dall’arrivo di Igor Tudor al posto di Eusebio Di Francesco: altra vittoria. Lo Spezia non oppone resistenza e al 4’ è già sotto: corner toccato corto per Ivan Ilic, cross sul secondo palo dove Giovanni Simeone di testa colpisce in rete. Ancora in gol il Cholito, come col Genoa otto giorni fa. Al quarto d’ora il raddoppio, con assist di Gianluca Caprari per il destro piazzato al volo di Marco Davide Faraoni. Rey Manaj ha la chance per accorciare, ma di testa colpisce la traversa e sulla ribattuta manda altissimo a porta spalancata. Proprio Caprari firma il tris al 42’, con un gran destro dal limite quasi all’incrocio: il gol più bello del pomeriggio. Partita non ce n’è più, al 71’ inserimento centrale di Daniel Bessa e destro vincente per il definitivo 4-0. Nell’occasione tutt’altro che perfetto Jeroen Zoet, che completa un pomeriggio da dimenticare. Nel finale espulso Simone Bastoni, per un colpo proibito a Ilic.

Video con gli highlights di Verona-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.