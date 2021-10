FOTO – Correa dedica un pensiero ai colori nerazzurri: «Forza Inter!»

Correa è tornato titolare nel match contro il Sassuolo dopo l’infortunio al bacino (vedi articolo). Su Instagram, l’attaccante argentino ha fatto una dedica ai colori nerazzurri prima di raggiungere la propria nazionale.

BISCIONE – Dopo il duro scontro contro il Bologna che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco per qualche settimana, contro il Sassuolo Joaquin Correa è potuto scendere di nuovo in campo da titolare con la maglia dell’Inter. Non una prestazione da incorniciare quella dell’argentino, apparso ancora in ritardo di condizione (vedi articolo). Su Instagram, l’attaccante arrivato questa estate dalla Lazio ha postato due foto della vittoriosa rimonta contro i neroverdi, accompagnate da un’importante dedica ai colori nerazzurri: “Forza Inter!”. Ora lo attende l’Argentina, prima di riabbracciare Simone Inzaghi in vista del prossimo match di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Joaquin Correa