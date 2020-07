VIDEO – Verona-SPAL 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-SPAL, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



TRIS TRANQUILLO – Verona-SPAL 3-0 nella trentasettesima giornata di Serie A. Il Verona ritrova la vittoria contro una SPAL che ha già da tempo la testa alla prossima stagione in Serie B. Ivan Juric schiera titolare Samuel Di Carmine e l’attaccante lo ripaga subito, con una doppietta fra il 7′ e l’11’. Il primo gol arriva con un colpo di testa sul secondo palo, su cross di Darko Lazovic, con la complicità della difesa ospite che non lo marca. Il secondo è un tap-in da due passi su tiro-cross di Federico Dimarco. Pur giocando con una difesa d’emergenza, viste le tante assenze, l’Hellas non ha problemi a tenere il risultato. Anzi, è proprio uno dei difensori adattati, Marco Davide Faraoni (di norma laterale destro), a chiudere il 3-0 al 47′ ancora di testa, stavolta su calcio d’angolo da sinistra. Il Verona sale al nono posto da solo e ora si giocherà l’ottavo, che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Coppa Italia (il Sassuolo è due punti sopra). Di seguito il video con la sintesi di Verona-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.