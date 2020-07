VIDEO – Torino-Roma 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Roma, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



TRAGUARDO RAGGIUNTO – Torino-Roma 2-3 nella trentasettesima giornata di Serie A. Roma alla fase a gironi di Europa League. Tris al Torino e confermato il +4 sul Milan, che a una partita dalla fine vale l’aritmetica certezza. Primo vantaggio granata, filtrante di Simone Zaza per Alex Berenguer che salta Pau Lopez e segna a porta vuota. Dura appena due minuti l’1-0, al 16’ Henrikh Mkhitaryan libera Edin Dzeko solo davanti al portiere e il bosniaco col sinistro piazza il pari. Proteste del Torino, ma il centravanti è abbondantemente in gioco. Al 23’ corner da sinistra e grande stacco di Chris Smalling, che capovolge il risultato. Nella ripresa la Roma guadagna rigore all’ora di gioco, con scellerato intervento in scivolata di Koffi Djidji su Dzeko. Dal dischetto Amadou Diawara calcia alla sua sinistra e supera Samir Ujkani, nonostante quest’ultimo intuisca il lato. Al 65’ primo gol in Serie A per Wilfried Singo, terzino destro ivoriano classe 2000 che si inserisce bene e in diagonale supera Pau Lopez non attentissimo. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.