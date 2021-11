VIDEO – Venezia-Inter 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Inter, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



CONFERME DATE – Venezia-Inter 0-2 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. L’Inter completa una settimana perfetta e ottiene la terza vittoria in sei giorni. Questa è la più tranquilla, nonostante il Venezia fosse in un buon momento. La pressione dei nerazzurri è costante dal via, con un contrasto fra Antonio Junior Vacca e Joaquin Correa in area dopo un minuto (tutto regolare). Il muro arancioneroverde cade al 34′, quando Hakan Calhanoglu raccoglie un pallone vagante ai venti metri e con il destro supera Sergio Romero. Terza giornata consecutiva a segno per il turco, stavolta però su azione come gli era riuscito solo col Genoa all’esordio. La reazione del Venezia si esaurisce tutta, prima dell’intervallo, su un tiro da lontano di Mattia Aramu salvato con qualche difficoltà da Samir Handanovic. Nella ripresa l’Inter gestisce la partita, pur mancando più volte il gol del raddoppio per poca precisione nell’ultimo passaggio. I lagunari, però, non vanno mai vicini all’1-1. Nell’ultimo minuto di recupero tiro di Lautaro Martinez respinto da Ridgeciano Haps, che tocca anche la palla con la mano. L’arbitro, richiamato dal VAR, dopo averlo ritenuto regolare cambia la decisione: è rigore, trasformato dal Toro al 96′. Inter a -1 da Milan e Napoli in attesa che giochino entrambe oggi.

Video con gli highlights di Venezia-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.