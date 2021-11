Venezia-Inter, Marinelli preciso. Sul finale il VAR lo aiuta: la moviola – CdS

Venezia-Inter, l’arbitro Marinelli è preciso e puntuale, non sbaglia e sul finale si fa aiutare (giustamente) dal VAR. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Venezia-Inter, fino all’ultimo minuto Marinelli non si è trovato ad affrontare particolari insidie. Poi sul finale il tocco con il braccio di Haps nella propria area di rigore. La posizione del braccio sembra innaturale, e Tivoli all’On Field Review ha subito corretto la decisione iniziale dell’arbitro. Fino a quel momento nessun problema particolare per Marinelli, che gestisce con autorevolezza la gara. È stato bravo anche a stare smpre vicino all’azione in ogni occasione: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati