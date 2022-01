VIDEO – Udinese-Atalanta 2-6, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Atalanta, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-6: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SENZA STORIA – Udinese-Atalanta 2-6 nella ventunesima giornata di Serie A. Contro un’Udinese ridotta ai minimi termini per tanti positivi al COVID-19 era quasi inevitabile un trionfo dell’Atalanta. Proporzioni anche pesanti, perché i bergamaschi ne fanno sei. Al 17′ cross di Giuseppe Pezzella deviato, Daniele Padelli esce ma si ferma e Mario Pasalic lo punisce di testa. Fa tutto da solo l’ex Luis Fernando Muriel, con una magnifica discesa centrale, dribbling e tiro piazzato per il raddoppio al 22′. Prima dell’intervallo (43′) match già chiuso con un sinistro di Ruslan Malinovskyi su tiro di Pezzella respinto. L’Udinese quantomeno accorcia al 59′, anche se di fatto è l’Atalanta a farsi autogol da sola con una botta di Nahuel Molina (destinata sul fondo) messa nella propria porta da Berat Djimsiti. Ci pensa però Muriel a rimettere a tre i gol di distanza al 76′, con un’altra discesa strepitosa e dribbling su Rodrigo Becao per infilare il palo lontano. Beto è guarito dal COVID-19 nelle ultime ore, rientra all’ultimo e segna con un bel tocco sotto all’88’. Un minuto dopo però sfonda Hans Hateboer sulla destra e crossa basso per l’altro esterno Joakim Maehle, al primo gol in questa Serie A. Il set tennistico lo chiude Matteo Pessina al 92′, con una conclusione facile da una quindicina di metri.

Video con gli highlights di Udinese-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.