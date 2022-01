VIDEO – Empoli-Sassuolo 1-5, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Sassuolo, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



DILAGANTE – Empoli-Sassuolo 1-5 nella ventunesima giornata di Serie A. Il Sassuolo torna a vincere e lo fa nella maniera più roboante possibile, con una goleada su una delle principali sorprese del campionato. Il grande ex Alessio Dionisi fa malissimo all’Empoli, che si fa male da solo con un fallo di Liam Henderson su Domenico Berardi che causa un rigore. Al 13′ il numero 25 neroverde calcia centrale, 0-1. Tre minuti dopo però proprio Henderson si fa perdonare, col sinistro vincente per il suo primo gol in questa Serie A. Non dura, perché al 24′ Giacomo Raspadori salta un avversario e col destro in caduta trova l’angolo lontano: gran gol, 1-2. Gli ospiti sfiorano il tris nel primo tempo, con un colpo di tacco di Gian Marco Ferrari di poco a lato. Empoli che resta in dieci a inizio ripresa, con due gialli in pochi secondi per Mattia Viti: il Sassuolo ne approfitta. L’episodio fa crollare i toscani, che al 67′ beccano il tris con palla persa da Lorenzo Tonelli e assist di Berrardi per il tap-in di Gianluca Scamacca. Quest’ultimo con uno splendido tiro quattro minuti dopo (parato da Guglielmo Vicario) prende la traversa, poi Raspadori fa doppietta sulla ribattuta. Il subentrato Davide Frattesi, al 92′, serve Scamacca che da due passi trova a sua volta la marcatura multipla.

Video con gli highlights di Empoli-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.