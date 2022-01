VIDEO – Napoli-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Sampdoria, match della ventunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IL RILANCIO – Napoli-Sampdoria 1-0 nella ventunesima giornata di Serie A. Al Napoli, con Luciano Spalletti guarito in extremis dal COVID-19, basta un gol per ritrovare il successo. Faouzi Ghoulam è titolare per la seconda partita consecutiva e sfiora anche la rete su punizione, Emil Audero alza sopra la traversa. Non può arrivarci il portiere su un sinistro di Matteo Politano poco dopo, ma è a un soffio dal palo. Con Dries Mertens che protesta per un rigore (contatto con Morten Thorsby) la difesa della Sampdoria (in sei più il portiere!) si ferma e con una bella acrobazia di sinistro Andrea Petagna sblocca la situazione per il Napoli al 43′. Nella ripresa potrebbe raddoppiare Dries Mertens su ottimo assist di Eljif Elmas, ma in scivolata manda sul fondo. Poi tocca a Petagna sfiorare il bis senza fortuna. Tanta imprecisione da parte degli azzurri (in maglia rossa), senza però pagare perché gli ospiti non pungono.

Video con gli highlights di Napoli-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.