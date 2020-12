VIDEO – Torino-Udinese 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Andrea Belotti Torino-Cagliari

Torino-Udinese, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SEMPRE PEGGIO – Torino-Udinese 2-3 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il Torino stavolta la rimonta la fa, ma riesce lo stesso a perdere. Udinese in vantaggio al 24′, contropiede e filtrante di Gerard Deulofeu per l’altro attaccante Ignacio Pussetto, che incrocia per lo 0-1. Proteste granata per un presunto fallo a inizio azione su Soualiho Meité, ma il VAR non interviene. Al 54′ il raddoppio: Roberto Pereyra serve centralmente Rodrigo de Paul, che controlla e piazza il destro alle spalle di Salvatore Sirigu. L’Udinese crede di averla già vinta, ma una leggerezza di Samir in uscita costa l’1-2 con assist di Federico Bonazzoli per la battuta a rete di Andrea Belotti. Il risultato è rimesso a posto in un minuto: al 67′ ruoli capovolti, Belotti serve Bonazzoli e il suo sinistro sul primo palo è vincente. Il Torino sembra aver rimediato, ma dopo due minuti altro assist di Pereyra per l’accorrente Ilija Nestorovski, che riporta avanti l’Udinese. È il gol decisivo, anche perché poi c’è solo una traversa di Ricardo Rodriguez su punizione. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.