VIDEO – Crotone-Spezia 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Giovanni Stroppa Crotone-Spezia

Crotone-Spezia, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



LA PRIMA VOLTA – Crotone-Spezia 4-1 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il Crotone ritrova una vittoria che nel massimo campionato mancava da oltre due anni e mezzo. Dopo due punti nelle prime dieci giornate, entrambi contro le squadre di Torino, i pitagorici travolgono lo Spezia. Bastano sette minuti per sbloccarla, con un contropiede che Junior Messias concretizza con un mancino piazzato. Al 18′ errore in uscita di Niccolò Zanellato, che regala palla a Diego Farias: il brasiliano non perdona e pareggia. L’1-1 regge sino a poco dopo l’intervallo, poi altra incertezza difensiva stavolta dello Spezia ed è un diagonale di Arkadiusz Reca a riportare avanti il Crotone. Passano sette minuti e al 56′ Salvatore Molina sfonda sulla destra e crossa basso per Eduardo Henrique, che tocca in rete da due passi. Per gli ultimi due si tratta del primo gol in Serie A. In pieno recupero, addirittura al 96′ Messias fa doppietta sfruttando un suggerimento deviato di Simy per battere Ivan Provedel. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.