VIDEO – Torino-SPAL 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-SPAL, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



NON PIÙ ULTIMI – Torino-SPAL 1-2 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La SPAL batte un colpo. Vince 1-2 in casa del Torino, supera il Genoa e salva la panchina di Leonardo Semplici. La partita comincia in maniera diametralmente opposta, perché tempo quattro minuti e su punizione dalla destra una mischia in area favorisce Tomas Rincon, che con il destro batte a rete. Negli ospiti però gioca uno splendido primo tempo Gabriel Strefezza, che al 19′ impegna Salvatore Sirigu con un gran destro e al 41′ su situazione simile trova il pareggio con un tiro sul palo lontano. A inizio ripresa Gleison Bremer, già ammonito, commette un fallo ripetuto su Andrea Petagna: rosso inevitabile e clamorosamente ingenuo. In dieci contro undici la SPAL crea poco, il Torino solo alcune mischie. Questo fino all’81’, quando su cross dell’ex Mirko Valdifiori da destra Petagna incorna di testa e fa 1-2. Fischi dell’Olimpico alla fine della partita per la squadra di Walter Mazzarri, che veniva dall’aver buttato tre gol di vantaggio a Verona domenica scorsa. Di seguito il video con la sintesi di Torino-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.