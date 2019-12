Cravero: “Complimenti a Lukaku, non semplice. Ho tifato per Esposito”

Cravero ha parlato a DAZN di Inter-Genoa di ieri pomeriggio. L’ex difensore di Lazio e Torino ha celebrato la prestazione di Lukaku ed Esposito, in particolare soffermandosi sul rigore che l’attaccante belga ha lasciato al classe 2002, al suo primo gol da professionista.

SPIRITO DI SQUADRA – Roberto Cravero elogia Sebastiano Esposito e non solo per Inter-Genoa: «Il rigore perfetto. Io voglio fare veramente i complimenti a Romelu Lukaku, perché non è semplice (lasciar battere il rigore a un altro compagno, ndr). Comunque sei sul 2-0, col 3-0 puoi chiudere la partita. La punta vuole sempre fare gol, questo gesto verso un ragazzo di diciassette anni mi è piaciuto moltissimo. Ho fatto il tifo perché Esposito riuscisse a fare gol con quel calcio di rigore, la sua gioia è stata bellissima. Secondo me ha talento, Antonio Conte che capisce di calcio vede i talentuosi e li mette in campo».