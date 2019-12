Vidal all’Inter? Le condizioni per convincere il Barcellona a cederlo

Condividi questo articolo

Vidal è sempre un nome vivo in casa Inter, nonostante il gol ieri in Barcellona-Alavés (vedi articolo). Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, spiega cosa serve per vedere il cileno a Milano a gennaio.

COME PRENDERLO? – Per Arturo Vidal all’Inter, secondo Alfredo Pedullà, occorrono diverse condizioni. Il gol segnato ieri nella partita di Liga fra Barcellona e Alavés rischia di complicare i piani nerazzurri, col cileno che si allontana. Intanto l’offerta deve essere un prestito con diritto di riscatto (non obbligo), poi lo stesso Vidal dovrebbe chiedere la cessione. Il Barcellona valuta il centrocampista venti milioni di euro, potrebbe accettare qualcosa di meno ma i problemi sono due: i catalani per ora non vogliono cederlo e il cileno non ha intenzione di forzare la mano. Se dovesse cambiare questa situazione ecco che Vidal potrebbe davvero vestire la maglia dell’Inter a gennaio, ma per ora la pista è ancora in standby.

Fonte: AlfredoPedulla.com