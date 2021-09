VIDEO − TG Inter-News.it: le ultime notizie del mondo Inter

Ti sei perso le notizie di giornata? Nessun problema. Ecco il TG di Inter-News.it, con il punto sulla giornata nerazzurra e con gli avvenimenti più importanti. Condotto da Roberto Balestracci

IL PUNTO − Aumenta sempre di più l’offerta di Inter-News.it. Oltre ai podcast ASK IN e Summertime, sul nostro canale YouTube arriva anche il TG sulle ultime notizie del mondo Inter. Tra i temi trattati di oggi: la seduta di allenamento con il graduale ma positivo recupero di Alexis Sanchez, i rinnovi di Lautaro Martinez e non solo, nonché i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Si seguito, la puntata condotta da Roberto Balestracci.